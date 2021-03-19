От ремонта дорог до прививки от коронавируса. Депутат госдумы Андрей Макаров ответил на вопросы рязанских журналистов.

Встречу организовало министерство по делам территорий и информационной политике региона. Один из первых вопросов, заданных Андрею Макарову, касался средств, выделяемых на борьбу с коронавирусом.

В пятницу, 19 марта, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров ответил на вопросы журналистов.

Встречу организовало министерство по делам территорий и информационной политике региона. Один из первых вопросов, заданных Андрею Макарову, касался средств, выделяемых на борьбу с коронавирусом. Депутат рассказал финансовой помощи, в том числе и дополнительной.

«6 миллиардов Рязанская область получила в оперативном режиме на решение проблем, связанных с ковидом. В этом году уже около миллиарда. Деньги приходят через неделю-две после принятия решения… В целом Рязанская область прошла карантин на редкость удачно, выпадающих доходов было немного», — рассказал Андрей Макаров.

Депутат госдумы отметил, что уже сделал прививку. Это решение он принял, потому что чувствовал ответственность не только за самого себя, но и за своих родных. Также Макаров добавил, что не одобряет СМИ, которые рассказывают горожанам об опасности вакцинации. Спросили Андрея Макарова и о ремонте дорог. По его словам, дорожные фонды регионов имеют самостоятельные источники финансирования, и рязанцы должны увидеть результат — качественный ремонт дорог.

Андрей Макаров также рассказал, что социальные приоритеты в регионе должны определяться исходя из потребностей горожан. В пример депутат привел строительство онкодиспансера, новые корпуса БСМП и недавно открывшийся детский сад в Песочне.

Также Макаров добавил, что вопрос необходимости строительства большого детского сада подняли именно рязанцы, на его личном приеме. Журналисты предложили Макарову оценить эффективность получаемых областью денег. По словам депутата, мнение должны высказывать в первую очередь жители региона, а не он.

«Если жалоб со стороны рязанцев поступает очень много, это говорит о том, что задача не выполнена, — сообщил депутат. — Именно поэтому власть должна находится в постоянном диалоге с жителями региона, ведь это единственный путь для налаживания связи».

«Важно объяснять горожанам, почему выбран тот или иной приоритет. А чиновники должны принимать обращения людей с благодарностью, ведь это позволяет получить реальную оценку результатов их работы», — подытожил Макаров.

На вопрос о том, будет ли депутат баллотироваться в новый состав Госдумы, Макаров ответил, что окончательного решения еще не принял. Он подчеркнул, что определиться ему поможет реакция жителей области на его отчет о выполненной работе. Однако добавил, что твердо убежден, что в политике не стоит говорить «никогда не».