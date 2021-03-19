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Елатомский стрелок частично признал вину
Первое заседание по делу прошло в пятницу, 19 марта. Суд допросил шестерых потерпевших.

Житель Елатьмы Антон Франчиков, которого обвиняют в убийстве пятерых человек, частично признал вину. Первое заседание по делу прошло в пятницу, 19 марта, передает ТАСС.

«Суд допросил шестерых потерпевших. Подсудимый вину признает частично. О дате следующего судебного заседания будет известно позже», — говорится в сообщении.

По версии следствия, 4 апреля 2020 года, около 22:00 мужчина поссорился с компанией молодых людей, которые якобы громко говорили под окнами его балкона. Хозяин квартиры взял ружье, вышел в подъезд и расстрелял троих молодых людей, затем выбежал на улицу и «добил» семейную пару. Четверо мужчин и девушка скончались на месте.

Следователям стрелок пояснил, что действовал в состоянии самообороны и считает свои действия адекватными сложившейся обстановке. Однако его действия квалифицировали как убийство, совершенное при отягчающих обстоятельствах.

Видео с места преступления можно посмотреть здесь. Франчикова признали вменяемым, он показал, как совершал убийства.