Два пассажира такси пострадали в ДТП на улице Есенина

Два человека получили травмы. Их доставили в больницу.

В ночь на четверг, 18 марта, на улице Есенина произошло ДТП. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

По предварительной информации, 42-летний мужчина на Daewoo ехал в сторону Театральной и столкнулся с Volkswagen под управлением 47-летнего таксиста, ехавшего по улице Горького в сторону улицы Циолковского.

В результате травмы получили два пассажира такси в возрасте 30-и и 38-лет, их доставили в больницу.