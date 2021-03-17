Рязанка рассказала, как ее обманули на 27 тысяч рублей при получении кредита

Рязанку Ксению Родичкину обманули при получении кредита. Женщину попросили заплатить наличными 27 тысяч 100 рублей, но заем так и не выдали.

Рязанку Ксению Родичкину обманули при получении кредита. Женщину попросили заплатить наличными 27 тысяч 100 рублей, но заем так и не выдали. Об этом РЗН. инфо рассказала сама пострадавшая.

По словам Ксении Родичкиной, история началась с того, что ей позвонила сотрудница ООО «Софком Кредит» и сообщила, что банк одобрил кредит на сумму 300 тысяч рублей. Женщина согласилась и в четверг, 4 марта, пришла за деньгами в офис по адресу: улица Введенская, дом №91.

При оформлении документов рязанку попросили заплатить в кассу наличными 27 тысяч 100 рублей «в качестве подтверждения платежеспособности», пообещав, что эта сумма в дальнейшем будет зачислена в счет погашения кредита. В подтверждение оплаты ей выдали товарный чек с факсимильной подписью директора.

Также женщине навязали договор на информационные услуги. «Я подписала его, так как меня обманом ввели в заблуждение, сказав, что это обязательная и необходимая формальность для получения кредита и никаких финансовых потерь я не понесу», — пожаловалась рязанка.

После оплаты Ксении предложили подписать еще один договор — об оказании услуг кредитного брокера. «В услугах кредитного брокера я не нуждалась и от подписания договора отказалась категорически. Осознав, что попалась в лапы мошенников, я немедленно написала заявление-претензию с просьбой расторгнуть заключенный 20 минут назад договор и вернуть мне уплаченные деньги».

Сотрудник принял заявление и пообещал, что всю сумму вернут на банковскую карту в течение десяти дней, однако этого не случилось. Женщина написала заявление в полицию, что подтвердили в пресс-службе регионального УМВД. Ведомство начало проверку.

«Пользуясь названием, созвучным с известным банком, и похожим логотипом, ООО „Софком Кредит“ скрывает, что является кредитным брокером. Сотрудники организации вводят потребителей в заблуждение, имитируя оказание финансово-кредитных услуг», — считает Ксения Родичкина.