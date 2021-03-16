В Кораблине обнаружили неисправные пожарные гидранты
Прокуратура проверила соблюдение закона о пожарной безопасности в Кораблине. Оказалось, что в городе есть десять неисправных гидрантов.
Прокуратура проверила соблюдение закона о пожарной безопасности в Кораблине. Оказалось, что в городе есть десять неисправных гидрантов.
В частности:
- по улице Маяковского, 2 на гидранте сорван шток;
- по улице Маяковского, 12 гидрант демонтирован;
- по улице Зубковой, 9 демонтирован;
- по улице Зубковой, 21-23 демонтирован;
- по улице Привокзальной, рядом с райпо демонтирован;
- по улице 1-я Полевая, 42 сорван шток;
- по улице Текстильщиков, 1 гидрант занижен;
- по улице Пионерская, 20 сорван шток;
- по улице Кирова, 3 гидрант завален;
- по улице Энгельса, 19А сорван шток.
В местную администрацию направили представление об устранении нарушений.