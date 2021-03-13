Смертельное ДТП на Южной окружной устроил водитель без прав

Смертельное ДТП на Южной окружной устроил водитель без прав. Авария произошла в субботу, 13 марта. В полиции рассказали подробности.

Смертельное ДТП на Южной окружной устроил водитель без прав. Как рассказали в пресс-службе регионального УМВД, авария произошла примерно в 18:45 на 188-м километре автодороги М5 «Урал».

По предварительной информации, 23-летний рязанец, не имеющий права управления автомобилем, был за рулем ВАЗ-21112. Он врезался в фонарный столб, и машина опрокинулась.

В результате аварии погиб 27-летний пассажир машины, водитель и еще один пассажир 1992 года рождения обращались за медицинской помощью.

Проводится проверка.

Напомним, ранее видео с места аварии опубликовали в соцсетях.