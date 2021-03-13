На трассе М5 в ДТП погиб водитель «семерки»

На трассе М5 в ДТП погиб водитель «семерки». Авария произошла в Рыбновском районе в субботу, 13 марта.

На трассе М5 в ДТП погиб водитель «семерки». Авария произошла в Рыбновском районе в субботу, 13 марта, около 18:30, на 176-м километре, сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

По предварительной информации, рязанец 1994 года рождения за рулем автомобиля Chery A-15 не справился с управлением и столкнулся с ВАЗ-2107. За рулем «семерки» был 49-летний водитель. Он погиб.

Водитель Chery и двое пассажиров ВАЗа 1971 и 1981 годов рождения доставлены в больницу.

Проводится проверка.

Напомним, ранее очевидцы прислали видео с места аварии.