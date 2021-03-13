МЧС предупредило жителей Рязанской области о снеге и усилении ветра
МЧС предупредило жителей Рязанской области о снеге и усилении ветра. Порывы ветра 14 марта достигнут 12-17 м/с, на дорогах ожидается гололедица.
МЧС предупредило рязанцев о снеге и усилении ветра в воскресенье, 14 марта. Метеопредупреждение
Утром и в первой половине дня в воскресенье, 14 марта, на территории области ожидаются осадки в виде снега, переходящего в мокрый снег и дождь, местами гололед, в отдельных районах ожидается налипание мокрого снега.
Порывы ветра достигнут 12-17 м/с, на дорогах будет гололедица.