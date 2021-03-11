В рязанских школах отменили занятия из-за мороза

В рязанских школах отменили занятия из-за мороза. Об этом сообщает региональный минобр. Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями.

В рязанских школах отменили занятия из-за мороза. Об этом сообщает региональный минобр.

В четверг, 11 марта полностью или частично отменены занятия в следующих районах:

— 1 — 4 классы (Пителинский, Ряжский, Рязанский, г. Касимов, г. Скопин);

— 1 — 9 классы (Клепиковский, Кадомский, Кораблинский);

— 1 — 11 классы (Ермишинский, Путятинский, Спасский, Чучковский).

В Шацком районе (МОУ «Чернослободская ОШ») отменены занятия в связи с аварией водопровода на территории сельского поселения. Ремонтные раюоты планируют завершить к 13.00.

Школы в еще в 17 муниципальных районах и в Рязани работают в штатном режиме.

«Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями», — напомнили власти.