В пятиэтажке на улице Великанова сгорела квартира

В пятиэтажке на улице Великанова сгорела квартира. Пять человек эвакуировано, один пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.

В пятиэтажке на улице Великанова сгорела квартира. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Рязанской области.

Пожар произошел утром в четверг, 11 марта. В панельном пятиэтажном доме загорелась двухкомнатная квартира. На пожар выезжали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава.

Пять человек эвакуировано, один пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.