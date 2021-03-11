В пятиэтажке на улице Великанова сгорела квартира
В пятиэтажке на улице Великанова сгорела квартира. Пять человек эвакуировано, один пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.
В пятиэтажке на улице Великанова сгорела квартира. Об этом
Пожар произошел утром в четверг, 11 марта. В панельном пятиэтажном доме загорелась двухкомнатная квартира. На пожар выезжали пять пожарных автомобилей и 15 человек личного состава.
Пять человек эвакуировано, один пострадал. Причина пожара и ущерб устанавливаются.