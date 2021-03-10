Умерла Народная артистка Людмила Лядова

Людмила Лядова — певица, пианистка и композитор. Написала более 800 песен. Ее произведения исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова.

В Москве умерла Народная артистка РСФСР Людмила Лядова. Об этом в среду, 10 марта, передает РИА Новости.

Лядовой было 95 лет. В конце февраля ее госпитализировали с коронавирусом в клиническую больницу, позже перевели в реанимацию.

Информация о месте и времени прощания появится позже.

Людмила Лядова — певица, пианистка и композитор. Написала более 800 песен, среди которых «Старый марш», «Барабан», «Ай-люли», «Чудо-песенка», «Когда-нибудь», «Телефонный звонок», «Женщина» и други. Ее произведения исполняли Иосиф Кобзон, Юрий Богатиков, Эдуард Хиль, Гелена Великанова, Людмила Зыкина, Эдита Пьеха, Валентина Толкунова.