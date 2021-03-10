Рязанский губернатор внес изменения в «карантинное» распоряжение
Новое распоряжение рг-57 опубликовали в среду, 10 марта.
Рязанский губернатор внес изменения в «карантинное» распоряжение. Новое распоряжение рг-57 опубликовали в среду, 10 марта.
Согласно документу, работа общепита до 1 ночи продляется до 28 марта.
Также до этой даты рязанцы с хроническими заболеваниями и пенсионеры старше 65 лет должный соблюдать режим самоизоляции.
Кроме того, особый режим работы (сотрудники должны самоизолироваться на работе) для организаций социального обслуживания продлевается до 12 апреля.