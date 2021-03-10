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Рязанцы завоевали бронзу на чемпионате ЦФО по спортивным танцам
6-7 марта в ГАУ РО «СШОР «Академия Единоборств» состоялись чемпионат и первенство Центрального федерального округа по танцевальному спорту. В турнире приняли участие 1 700 спортсменов из 22 субъектов и 50 городов России.

6-7 марта в ГАУ РО «СШОР «Академия Единоборств» состоялись чемпионат и первенство Центрального федерального округа по танцевальному спорту. В турнире приняли участие 1 700 спортсменов из 22 субъектов и 50 городов России.

Соревнования являются отборочными на чемпионат и первенства России 2021 года. По результатам турнира присваиваются и подтверждаются спортивные разряды и звания.

По итогам чемпионата ЦФО, латиноамериканская программа, бронзовыми призёрами стала пара Дегтев Никита — Фатуллаева Диана, ТСК «Грация», г. Рязань, тренеры: Викулова Ирина, Чешаев Дмитрий.

По итогам чемпионата ЦФО, европейская программа, в полуфинал турнира вошла рязанская пара Герасимов Андрей — Калинченко Мария — девятое место из 41 пары, ТСК «Грация», г. Рязань, тренеры: Викулова Ирина, Чешаев Дмитрий.

Первенство ЦФО в группе «юноши и девушки» 12-13 лет, европейская программа, из 45 пар на старте соревнования в финал прошли шесть пар, в том числе и наши рязанцы.

Финалисты — Сорокин Степан — Терехина Мелана, ТСК «Грация», г. Рязань, тренеры: Викулова Ирина, Юдакова Мария.

В полуфинал турнира в группе юниоры «юноши и девушки» 12-13 лет, вошли две рязанские пары:

— Сорокин Степан — Терехина Мелана — девятое место из 39 пар в программе двоеборье, ТСК «Грация»;

—  Исаков Владимир — Степаненко Ангелина — 12 место из 43 пар в латиноамериканской программе, ТСК «Грация», тренеры: Чешаев Дмитрий, Ларина Ирина.

Лучшие спортивные результаты на чемпионате и первенстве ЦФО 2021 года среди рязанских пар в группах Взрослые и Юниоры. Все они являются воспитанниками ТСК «Грация», старший тренер: Ирина Викулова, тренеры: Чешаев Дмитрий, Юдакова Мария, Ларина Ирина.