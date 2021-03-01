На улице Новой перекрыли движение
Движение закрыли с 9:00 в понедельник, 1 марта, в районе дома №68. Изменились маршруты общественного транспорта.
Из-за аварийного ремонта инженерных коммуникаций на участке дороги по улице Новой изменили движение транспорта. Об этом сообщил
Движение закрыли с 9:00 в понедельник, 1 марта, в районе дома №68.
Изменились маршруты общественного транспорта.
Троллейбусы
- №3 при движении от остановки «Кальное» поедут по Касимовскому шоссе, улице Грибоедова до остановки «площадь Свободы» (в прямом и обратном направлении);
- №8 от остановки «Комбайновый завод» поедут до остановки «площадь Мичурина» (в прямом и обратном направлении);
- движение троллейбусов маршрута №15 приостанавливается.
Автобусы
- №№4, 6, 17, 20 при движении от остановки «Кальное» поедут по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам.
Маршрутки
- №№32, 33, 77, 96, 98 при движении от остановки «Кальное» поедут по Касимовскому шоссе, улицам Грибоедова, Есенина (в прямом и обратном направлении), далее по своим маршрутам;
- №№47, 53 при движении от остановки «ТЦ Атрон-Сити» поедут по улицам Есенина, Грибоедова, Касимовскому шоссе, далее — по своим маршрутам.