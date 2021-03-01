Рязань приняла первенство ЦФО по тхэквондо ВТФ

В соревнованиях поучаствовали более 150 спортсменов из 12 субъектов ЦФО. Рязанскую область на соревнованиях представляли спортсмены СШОР «Академия единоборств», СШОР «Юпитер» Рязани и ДЮСШ «Витязь» Рязанского района.

В воскресенье, 28 февраля, в «Академии единоборств» прошло первенство ЦФО по тхэквондо ВТФ. Соревнования прошли среди юниоров и юниорок до 21 года.

В них поучаствовали более 150 спортсменов из 12 субъектов ЦФО. Рязанскую область на соревнованиях представляли спортсмены СШОР «Академия единоборств», СШОР «Юпитер» Рязани и ДЮСШ «Витязь» Рязанского района.

Турнир стал отборочным для участия в первенстве России в этой возрастной группе (Анапа, Краснодарский край, 10-13 марта) и на финал пятилетней спартакиады молодежи России (Казань, июль).

Путевки на эти состязания российского масштаба получили победители первенства ЦФО в каждой весовой категории.

По итогам соревнований награды домашнего первенства завоевали девять рязанских спортсменов.

Победителями в своих категориях стали Илья Юшкин (54 кг), Даниил Кувалов (87 кг), Дарья Каткова (49 кг) и Дарья Замятина (73 кг). Первое место в весе 57 кг заняла и выступающая параллельным зачетом за Рязанскую и Ивановскую области Анастасия Зарезина. Вместе с медалями спортсмены завоевали путевки на российские соревнования.

Серебряным призером в весе 80 кг стал Артем Жуков.

«Бронзу» завоевали Алексей Попов (68 кг), Полина Шахшуева (53 кг) и Анастасия Ермилова (67 кг).

Команду к стартам подготовили старший тренер сборной Рязанской области (юниоры) Шахоб Саидов и старший тренер сборной Рязанской области (юниорки) Нигина Косьяненко.