Из-за морозов в некоторых школах Рязанской области отменили уроки
Во вторник, 9 февраля, из-за морозов в некоторых школах Рязанской области отменили уроки. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве.
Во вторник, 9 февраля, из-за морозов в некоторых школах Рязанской области отменили уроки. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве.
Занятий не было в
- 1 — 4 классах в пяти муниципальных образованиях (Сасово, Пронский, Рязанский, Сасовский, Шиловский районы),
- 1 — 9 классах в пяти муниципальных образованиях (Касимов, Клепиковский, Путятинский, Спасский, Чучковский районы),
- 1-11 классах в пяти муниципальных образованиях области (Ермишинский, Пителинский, Спасский, Касимовский, Кадомский районы).
В Пронском районе отменили занятия в Мамоновской школе из-за отключения света.
Школы в еще в 14 муниципальных районах и в Рязани работают в штатном режиме.
«Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями», — напомнили власти.