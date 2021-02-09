Из-за морозов в некоторых школах Рязанской области отменили уроки

Во вторник, 9 февраля, из-за морозов в некоторых школах Рязанской области отменили уроки. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Во вторник, 9 февраля, из-за морозов в некоторых школах Рязанской области отменили уроки. Об этом сообщил оперштаб при региональном правительстве.

Занятий не было в

1 — 4 классах в пяти муниципальных образованиях (Сасово, Пронский, Рязанский, Сасовский, Шиловский районы),

1 — 9 классах в пяти муниципальных образованиях (Касимов, Клепиковский, Путятинский, Спасский, Чучковский районы),

1-11 классах в пяти муниципальных образованиях области (Ермишинский, Пителинский, Спасский, Касимовский, Кадомский районы).

В Пронском районе отменили занятия в Мамоновской школе из-за отключения света.

Школы в еще в 14 муниципальных районах и в Рязани работают в штатном режиме.

«Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями», — напомнили власти.