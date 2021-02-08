В Рязани временно изменили маршрут троллейбуса №5

В 14:45 на повороте с улицы Вокзальной на Первомайский проспект сломался грузовик. Из-за этого троллейбусы №5 пустили через остановку «ж/д Рязань-1».

В понедельник, 8 февраля, в Рязани временно изменили маршрут троллейбуса №5. Об этом сообщил сайт мэрии.

В 14:45 на повороте с улицы Вокзальной на Первомайский проспект сломался грузовик. Из-за этого троллейбусы №5 пустили через остановку «ж/д Рязань-1».

Позже стало известно, что в городе изменили маршруты еще двух троллейбусов.