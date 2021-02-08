В Рязани изменили маршрут еще двух троллейбусов

С 13:30 из-за работ «Водоканала» на участке улицы Интернациональной по направлению к улице Промышленной ограничили движение. В связи с этим троллейбусы №№4 и 16 следуют по улицам Октябрьской, Станкозаводской, Промышленной по маршруту троллейбуса №9, в направлении центра города — без изменений.

В понедельник, 8 февраля, в Рязани изменили маршрут еще двух троллейбусов. Об этом сообщил сайт мэрии.

С 13:30 из-за работ «Водоканала» на участке улицы Интернациональной по направлению к улице Промышленной ограничили движение. В связи с этим троллейбусы №№4 и 16 следуют по улицам Октябрьской, Станкозаводской, Промышленной по маршруту троллейбуса №9, в направлении центра города — без изменений.

Работы на водопроводе закончат к 20:00.

Ранее сообщалось об изменении маршрута троллейбуса №5.