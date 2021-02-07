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Эксперты ВОЗ обнаружили важные детали при проверке рынка в Ухане
Международная группа экспертов под руководством ВОЗ обнаружила важные сведения при проверке рынка в Ухане, откуда начал распространяться коронавирус. Были собраны «некоторые настоящие улики», которые эксперты обещают представить до 10 февраля.

Международная группа экспертов под руководством ВОЗ обнаружила важные сведения при проверке рынка в Ухане, откуда начал распространяться коронавирус, сообщает ТАСС.

Об этом сообщил журналистам агентства Bloomberg один из членов группы — британский зоолог Питер Дасзак.

Он отметил, что были собраны «некоторые настоящие улики» в том, какую роль сыграл рынок в распространении инфекции. Информация будет опубликована до 10 февраля. Члены группы встретились с китайскими специалистами, посетили ряд исследовательских центров.

По словам Дасзака, рынок «по-прежнему почти нетронут», «люди покидали его в спешке». Эксперты изучали оставленные на рынке вещи.

«Вся суть именно в этом — попытаться понять, почему возникают такие явления, чтобы мы не сталкивались постоянно с мировыми экономическими кризисами и ужасающей смертностью, пока ждем вакцин», — отметил зоолог.

Работа группы велась совместно с китайской стороной.

Ранее в ВОЗ неоднократно заявляли, что поиски источника первого заражения коронавирусом нужно начинать с Уханя. Летом 2020 года КНР посетили два эксперта с целью подготовки основной миссии.