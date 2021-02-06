Появились фото с места лобового столкновения легковушек под Пронском

Появились фото с места лобового столкновения легковушек под Пронском. На 69-м километре трассы Рязань — Скопин днем 6 февраля лоб в лоб столкнулись Ford Focus и Chevrolet с московскими номерами.

На 69-м километре трассы Рязань — Скопин, недалеко от Пронска, 6 февраля в 14:30 лоб в лоб столкнулись Ford Focus и Chevrolet с московскими номерами, сообщается на сайте ИД «Пресса».

По мнению очевидцев, виноват молодой житель Новомичуринска, который был за рулем Ford Focus. Он не соблюдал скорость движения на скользкой дороге.

Также утром в субботу, 6 февраля, на этом же месте легковушка повредила дорожный знак «Примыкание второстепенной дороги».

Дорога была почищена и обработана песко-соляной смесью, которая защищает до -10 градусов, однако на момент аварии термометры показывали -14 градусов.

На месте аварии работают сотрудники Пронского ОГИБДД.

Напомним, ранее видео с места аварии опубликовала «Пронская газета».

Фото ИД «Пресса»