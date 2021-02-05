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Стали известны подробности конфликта с ножевыми ранениями в Михайлове
По предварительной версии, 31 января, в 4 утра из ресторана в Михайлове в больницу поступил 26-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Полиция подтвердила, что михайловец получил ножевые ранения во время конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД в пятницу, 5 февраля.

По предварительной версии, 31 января, в 4 утра из ресторана в Михайлове в больницу поступил 26-летний мужчина с ножевыми ранениями.

Полиция выяснила, что к травмам причастен 26-летний житель Михайлова, который в ходе конфликта ударил ножом пострадавшего. Мужчину задержали.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).

Ранее информация о конфликте появилась в соцсетях.