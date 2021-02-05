Стали известны подробности конфликта с ножевыми ранениями в Михайлове
По предварительной версии, 31 января, в 4 утра из ресторана в Михайлове в больницу поступил 26-летний мужчина с ножевыми ранениями.
Полиция подтвердила, что михайловец получил ножевые ранения во время конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД в пятницу, 5 февраля.
По предварительной версии, 31 января, в 4 утра из ресторана в Михайлове в больницу поступил 26-летний мужчина с ножевыми ранениями.
Полиция выяснила, что к травмам причастен 26-летний житель Михайлова, который в ходе конфликта ударил ножом пострадавшего. Мужчину задержали.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 111 УК («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).
Ранее информация о конфликте появилась в соцсетях.