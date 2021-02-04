Сорокина возглавила медиарейтинг ЦФО

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

В январе глава администрации Рязани Елена Сорокина заняла первое место в медиарейтинге глав ЦФО, прибавив пять позиций с прошлого года. Рейтинг составила компания «Медиалогия».

Глава города Юлия Рокотянская заняла 16 строчку в списке, поднявшись на одно место.

В лидерах рейтинга также оказались глава Калуги Дмитрий Денисов (вторая позиция) и глава Воронежа Вадим Кстенин (третья позиция).

Рейтинг формируется на основе упоминаний в СМИ. Учитываются тон упоминания, роль в сообщении, наличие цитат, а также авторитет издания.

«Медиалогия» — российская компания, занимающаяся медиа-анализом. В ее базе около 50 тысяч СМИ.