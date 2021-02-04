Рязанцам предложили бесплатные путевки в детские лагеря и санаторий во время летних каникул. Речь идет о спортивно-оздоровительном лагере «Дружба», оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка» и санатории «Прометей»,
О работе лагерей и самостоятельной покупке путевок с дальнейшей компенсацией можно узнать на
Отмечается, что рязанцам не гарантируют бесплатные путевки «в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы». К ним относятся связанные с коронавирусом ограничения.
С информацией о датах и продолжительности смен можно познакомиться в