Рязанцам предложили бесплатные путевки в детские лагеря

Отмечается, что рязанцам не гарантируют бесплатные путевки «в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы». К ним относятся связанные с коронавирусом ограничения.

Рязанцам предложили бесплатные путевки в детские лагеря и санаторий во время летних каникул. Речь идет о спортивно-оздоровительном лагере «Дружба», оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка» и санатории «Прометей», сообщил сайт мэрии.

О работе лагерей и самостоятельной покупке путевок с дальнейшей компенсацией можно узнать на сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области в разделе «Деятельность» — «Отдых детей и их оздоровление» — «Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Рязанской области» — вкладка «Сезонные и круглогодичные».

Отмечается, что рязанцам не гарантируют бесплатные путевки «в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы». К ним относятся связанные с коронавирусом ограничения.