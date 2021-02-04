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Рязанцам предложили бесплатные путевки в детские лагеря
Отмечается, что рязанцам не гарантируют бесплатные путевки «в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы». К ним относятся связанные с коронавирусом ограничения.

Рязанцам предложили бесплатные путевки в детские лагеря и санаторий во время летних каникул. Речь идет о спортивно-оздоровительном лагере «Дружба», оздоровительных лагерях «Смена» и «Сказка» и санатории «Прометей», сообщил сайт мэрии.

О работе лагерей и самостоятельной покупке путевок с дальнейшей компенсацией можно узнать на сайте министерства образования и молодежной политики Рязанской области в разделе «Деятельность» — «Отдых детей и их оздоровление» — «Реестр организаций отдыха детей и их оздоровления Рязанской области» — вкладка «Сезонные и круглогодичные».

Отмечается, что рязанцам не гарантируют бесплатные путевки «в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы». К ним относятся связанные с коронавирусом ограничения.

С информацией о датах и продолжительности смен можно познакомиться в приложении.