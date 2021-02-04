Мэр Рязани встретилась с урбанистами

Инициаторами встречи стали сами активисты. Они показали Сорокиной собственное исследование функционирования общественных пространств Рязани в зимний период. «Их идеи показались мне интересными», — написала Сорокина.

Мэр Рязани Елена Сорокина встретилась с урбанистами. Об этом она сообщила в своих соцсетях.

Инициаторами встречи стали сами активисты. Они показали Сорокиной собственное исследование функционирования общественных пространств Рязани в зимний период .

«Их идеи показались мне интересными», — написала Сорокина. — В своем исследовании активисты обратили внимание на базовую инфраструктуру: то, насколько хорошо очищаются дорожки, есть ли общественные туалеты, освещение. Рассмотрели востребованность пространств. Отметили выраженные проблемы. Было выделено несколько территорий, которым уделяется большое внимание, — это Лесопарк, ЦПКиО, Верхний и Нижний городской сад".

Также активисты подготовили чек-лист, в котором по пунктам отразили оценки городских парков и скверов. Они внесли предложения по оптимизации работы по благоустройству городских территорий в зимний период.