\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 04
Птн, 05
-10°
Сбт, 06
-16°
ЦБ USD 75.73 -0.35 05/02
ЦБ EUR 90.92 -0.64 05/02
Нал. USD 75.37 / 76.9 21:09
Нал. EUR 90.37 / 91.25 16:59
Новости
Коронавирус
Публикации
Они решились на прививку. Истории рязанцев, которые вакцинировались от...
Корреспондент РЗН. инфо узнал у тех, кто уже успел сдел...
2 февраля 13:23
1
8 050
Чем запомнился вице-губернатор Игорь Греков
В пятницу, 28 января, рязанский вице-губернатор Игорь Г...
29 января 19:09
18 335
Парковка стоимостью в 150 тысяч. В сервисе оценили ущерб от падения гл...
В сервисе оценили стоимость ремонта автомобиля, на кото...
28 января 13:57
17 439
Дом одиозный на улице Совхозной. Как живут рязанцы в здании, подлежаще...
Жители дома №5 на улице Совхозной 30 лет ждут переезда...
26 января 15:05
22 423
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Депутаты гордумы остались недовольны качеством уборки территорий и ремонта дорог
Они выявили нарушения, связанные с некачественной уборкой территорий, а также проблемы проведения ямочного ремонта в зимнее время.

Председатель комитета по ЖКХ гордумы Александр Бурцев и члены комитета Дмитрий Панкин, Александр Кривов и Денис Милюков провели инспекционный выезд по всем районам Рязани. Они выявили нарушения, связанные с некачественной уборкой территорий, а также проблемы проведения ямочного ремонта в зимнее время.

«Маршрут мы составляли на основании обращений жителей. Основная проблема — разрушение асфальтобетонного покрытия на дорогах. По данным Дирекции благоустройства, по заделке выбоин работают четыре бригады, но мы видим, что еще не везде дороги приведены в порядок. Выявленные сегодня нарушения и наши пожелания мы оперативно передадим в администрацию города», — заявил Бурцев.

Первой остановкой инспекции стала улица Зубковой. На проезжей части в районе Ледового дворца образовались огромные ямы, улица стала местом постоянных пробок. При наступлении сухой морозной погоды ямы планируется заделать литой асфальтобетонной смесью. В качестве временной меры предложено засыпать их щебнем.

Следующий объект — улица Солнечная. Члены комитета по ЖКХ отметили неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Ямы несколько раз засыпали щебнем, но его размыло водой. Депутаты обратили внимание на отсутствие освещения, этот вопрос будет проработан дополнительно.

Далее представители комитета проехали по Северной окружной дороге. Они отметили, что по обращениям жителей проведен ямочный ремонт, но из-за погодных условий появляются новые разрушения дорожного покрытия, которые необходимо своевременно устранять.

Также депутаты проинспектировали ряд дворовых территорий. Если проезды очищены от снега, то входные группы, ступеньки и места стоянки убраны не везде. Подобные проблемы были выявлены у дома 21 на улице Станкозаводской. Нарушения устранили в течение нескольких часов.

Следующей остановкой стала улица Пирогова. Пешеходные переходы возле школы № 45 были очищены в ходе субботника, в комитет по ЖКХ поступали жалобы на уборку проезжей части и тротуаров со стороны парковой зоны. Члены комитета отметили, что эту проблему удалось оперативно решить, дорога и тротуары по улице Пирогова приведены в нормативное состояние.

Затем депутаты проехали по улице Татарской. В этом году в рамках двухлетнего контракта запланировано завершение ремонта участка улицы Татарской протяженностью более 600 метров от пересечения с улицей Дзержинского до Горбатого моста. Депутаты обратили внимание на состояние въездов во дворы, примыкающие к улице Татарской и места несанкционированного складирования мусора и древесных отходов. Мусор обещают вывезти в ближайшие дни, обследование дорожного покрытия будет проведено при наступлении благоприятных погодных условий.

Все выявленные в ходе инспекционного выезда недостатки планируется оперативно устранить. Контролировать исполнение будут члены профильного комитета гордумы.