Депутаты гордумы остались недовольны качеством уборки территорий и ремонта дорог

Они выявили нарушения, связанные с некачественной уборкой территорий, а также проблемы проведения ямочного ремонта в зимнее время.

Председатель комитета по ЖКХ гордумы Александр Бурцев и члены комитета Дмитрий Панкин, Александр Кривов и Денис Милюков провели инспекционный выезд по всем районам Рязани. Они выявили нарушения, связанные с некачественной уборкой территорий, а также проблемы проведения ямочного ремонта в зимнее время.

«Маршрут мы составляли на основании обращений жителей. Основная проблема — разрушение асфальтобетонного покрытия на дорогах. По данным Дирекции благоустройства, по заделке выбоин работают четыре бригады, но мы видим, что еще не везде дороги приведены в порядок. Выявленные сегодня нарушения и наши пожелания мы оперативно передадим в администрацию города», — заявил Бурцев.

Первой остановкой инспекции стала улица Зубковой. На проезжей части в районе Ледового дворца образовались огромные ямы, улица стала местом постоянных пробок. При наступлении сухой морозной погоды ямы планируется заделать литой асфальтобетонной смесью. В качестве временной меры предложено засыпать их щебнем.

Следующий объект — улица Солнечная. Члены комитета по ЖКХ отметили неудовлетворительное состояние дорожного покрытия. Ямы несколько раз засыпали щебнем, но его размыло водой. Депутаты обратили внимание на отсутствие освещения, этот вопрос будет проработан дополнительно.

Далее представители комитета проехали по Северной окружной дороге. Они отметили, что по обращениям жителей проведен ямочный ремонт, но из-за погодных условий появляются новые разрушения дорожного покрытия, которые необходимо своевременно устранять.

Также депутаты проинспектировали ряд дворовых территорий. Если проезды очищены от снега, то входные группы, ступеньки и места стоянки убраны не везде. Подобные проблемы были выявлены у дома 21 на улице Станкозаводской. Нарушения устранили в течение нескольких часов.

Следующей остановкой стала улица Пирогова. Пешеходные переходы возле школы № 45 были очищены в ходе субботника, в комитет по ЖКХ поступали жалобы на уборку проезжей части и тротуаров со стороны парковой зоны. Члены комитета отметили, что эту проблему удалось оперативно решить, дорога и тротуары по улице Пирогова приведены в нормативное состояние.

Затем депутаты проехали по улице Татарской. В этом году в рамках двухлетнего контракта запланировано завершение ремонта участка улицы Татарской протяженностью более 600 метров от пересечения с улицей Дзержинского до Горбатого моста. Депутаты обратили внимание на состояние въездов во дворы, примыкающие к улице Татарской и места несанкционированного складирования мусора и древесных отходов. Мусор обещают вывезти в ближайшие дни, обследование дорожного покрытия будет проведено при наступлении благоприятных погодных условий.

Все выявленные в ходе инспекционного выезда недостатки планируется оперативно устранить. Контролировать исполнение будут члены профильного комитета гордумы.