В аварии в Кадомском районе погибла женщина
Вечером в четверг, 25 февраля, в деревне Преображенка Кадомского района произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
Вечером в четверг, 25 февраля, в деревне Преображенка Кадомского района произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.
На 49 км дороги «Сасово-Восход-Кадом» 44-летняя жительница Рязанской области на Lada Kalina, ехавшая со стороны Сасова, столкнулась с Niva Chevrolet под управлением 38-летнего мужчины.
В результате ДТП водитель Lada погибла.