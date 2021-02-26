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В аварии в Кадомском районе погибла женщина
Вечером в четверг, 25 февраля, в деревне Преображенка Кадомского района произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Вечером в четверг, 25 февраля, в деревне Преображенка Кадомского района произошла авария. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

На 49 км дороги «Сасово-Восход-Кадом» 44-летняя жительница Рязанской области на Lada Kalina, ехавшая со стороны Сасова, столкнулась с Niva Chevrolet под управлением 38-летнего мужчины.

В результате ДТП водитель Lada погибла.