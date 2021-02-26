Умер актер фильма «Ворошиловский стрелок» Вячеслав Голоднов

Советский и российский актер Вячеслав Голоднов умер на 73-м году жизни. Об этом в одной из социальных сетей сообщил его коллега Ярослав Орляченко.

Советский и российский актер Вячеслав Голоднов умер на 73-м году жизни. Об этом в одной из социальных сетей сообщил его коллега Ярослав Орляченко.

Вячеслав Голоднов с 2005 года работал в Калужском драматическом театре. Зрителям он известен ролями в таких фильмах, как «Ворошиловский стрелок» (1999), «Шериф» (2010) и «Танкисты своих не бросают» (2013).