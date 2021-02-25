В Рязанской области смягчили ограничения

Ресторанам, кафе и барам разрешается работать до 1:00. Ранее общепит работал до 23 часов, а потом переходил на «доставку».

В Рязанской области смягчили ограничения. Соответствующее распоряжение губернатора № 44 опубликовали в четверг, 25 февраля.

Так, ресторанам, кафе и барам разрешается работать до 1:00. Ранее общепит работал до 23 часов, а потом переходил на «доставку». Кроме того, кинотеатрам, театрам, циркам разрешается заполнять залы на 50% (ранее было 30%). Также спортивные мероприятия смогут пройти с заполняемостью зала на 30% (было 10%).