В Рязанской области смягчили ограничения
Ресторанам, кафе и барам разрешается работать до 1:00. Ранее общепит работал до 23 часов, а потом переходил на «доставку».
В Рязанской области смягчили ограничения. Соответствующее
Так, ресторанам, кафе и барам разрешается работать до 1:00. Ранее общепит работал до 23 часов, а потом переходил на «доставку». Кроме того, кинотеатрам, театрам, циркам разрешается заполнять залы на 50% (ранее было 30%). Также спортивные мероприятия смогут пройти с заполняемостью зала на 30% (было 10%).