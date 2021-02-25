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Опрос: рязанские коммунальщики справляются с уборкой снега хуже всех
Большинство рязанцев недовольны тем, как убирают снег в городе. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob 12-24 февраля.

Большинство рязанцев недовольны тем, как убирают снег в городе. Об этом говорят результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob 12-24 февраля.

На вопрос «Довольны ли вы работой коммунальных служб города по уборке улиц этой зимой?» лишь 4% рязанцев ответили «Да, доволен полностью или в значительной степени». 9% выбрали вариант «Скорее да», 26% — «Скорее нет». 50% опрошенных рязанцев выбрали вариант «Нет, не доволен полностью или в значительной степени», еще 11% затруднились с ответом.

Согласно результатам опроса, лучше всего работают коммунальщики Тюмени, Набережных Челнов и Санкт-Петербурга. Хуже всего с этим справляются в Пензе, Ярославле и Рязани.

Респондентами стали 19 тысяч человек, в том числе 500 рязанцев.