В правительстве рассказали об отмене занятий в школах Рязанской области

Из-за мороза в среду, 24 февраля, в школах Рязанской области полностью или частично отменили занятия. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Из-за мороза в среду, 24 февраля, в школах Рязанской области полностью или частично отменили занятия. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В Скопине, Пронском, Рязанском, Ряжском и Старожиловском районах это касается 1-4 классов; в Касимове, Клепиковском и Ухоловском районах — 1-9 классов; в Сасове, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Путятинском, Сараевском, Спасском, Чучковском и Шацком районах — 1-11 классов.

В Рязани, Захаровском, Милославском, Михайловском, Сапожковском, Александро-Невском, Скопинском, Рыбновском и Шиловском районах школы работают в штатном режиме.

В Кораблинском и Сасовском районах ученики на каникулах.

«Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями», — говорится в сообщении.