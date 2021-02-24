\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 24
-18°
Чтв, 25
Птн, 26
ЦБ USD 73.98 0.01 21/02
ЦБ EUR 89.66 0.12 21/02
Нал. USD 73.10 / 74.30 11:34
Нал. EUR 89.00 / 89.90 12:39
Новости
Коронавирус
Публикации
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
21 февраля 18:11
9 324
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
16 380
Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи жил...
Разборки «по понятиям» с избиением конкурентов дубинкам...
16 февраля 15:40
28 291
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
15 февраля 11:23
20 596
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
В правительстве рассказали об отмене занятий в школах Рязанской области
Из-за мороза в среду, 24 февраля, в школах Рязанской области полностью или частично отменили занятия. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Из-за мороза в среду, 24 февраля, в школах Рязанской области полностью или частично отменили занятия. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В Скопине, Пронском, Рязанском, Ряжском и Старожиловском районах это касается 1-4 классов; в Касимове, Клепиковском и Ухоловском районах — 1-9 классов; в Сасове, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Пителинском, Путятинском, Сараевском, Спасском, Чучковском и Шацком районах — 1-11 классов.

В Рязани, Захаровском, Милославском, Михайловском, Сапожковском, Александро-Невском, Скопинском, Рыбновском и Шиловском районах школы работают в штатном режиме.

В Кораблинском и Сасовском районах ученики на каникулах.

«Решение об отмене занятий принимается администрациями муниципальных образований. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями», — говорится в сообщении.

Фото ru.depositphotos.com