В Рязанской области сохранится аномально холодная погода

В Рязанской области сохранится аномально холодная погода. «24 февраля на территории региона местами в ночные и утренние часы сохранится сильный мороз с температурой воздуха минус 35 градусов и ниже», — говорится в сообщении.