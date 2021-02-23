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Рязанского военного осудили за пощечину курсанту
В Рязани осудили командира взвода за оскорбление подчиненного во время построения. Командир признал полностью свою вину и извинился перед курсантом

В Рязани осудили командира взвода за оскорбление подчиненного во время построения. Об этом сообщает сайт рязанского гарнизонного военного суда.

Во время вечернего построения курсант одного из рязанских училищ нарушил дисциплину, за что получил выговор от командира взвода. Ему не понравилось, что курсант никак не отреагировал на выговор и военнослужащий нанес курсанту пощечину.

Несмотря на то, что командир признал полностью свою вину и извинился перед курсантом, суд приговорил его наказанию в виде штрафа в размере 15 000 рублей.