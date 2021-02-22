В Рязанской области 23 февраля будет морозно и без осадков

Метеорологи рассказали о том, какая погода ожидается во вторник, 23 февраля, в Рязанской области. Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков.

Метеорологи рассказали о том, какая погода ожидается во вторник, 23 февраля, в Рязанской области. Прогноз опубликован на сайте регионального ГУ МЧС.

Ожидается переменная облачность. Преимущественно без осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха по области ночью −34…−29 градусов, днем −25… −20 градусов.

Напомним, ранее МЧС выпустило предупреждение о сильном похолодании.