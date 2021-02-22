В Рязани на улице Зубковой сбили 26-летнего молодого человека

В Рязани на улице Зубковой сбили 26-летнего молодого человека. Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, по предварительной информации, наехал на пешехода 1994 года рождения.

В Рязани на улице Зубковой сбили 26-летнего молодого человека, рассказали РЗН. инфо в региональном УМВД.

«Водитель, управляя автомобилем Renault Logan, по предварительной информации, наехал на пешехода 1994 года рождения. В результате происшествия пешеход получил травмы. Пострадавшему оказана медицинская помощь», — сообщили в полиции.

По предварительным данным, за рулем был водитель такси.

В Росгвардии рассказали, что их наряд проезжал мимо места ДТП, сотрудники сообщили о произошедшем в дежурную часть и вызвали полицию.

Напомним, фото с места ДТП днем 22 февраля прислали очевидцы.