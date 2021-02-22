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В Московском районе Рязани отключили свет на нескольких улицах
В Московском районе Рязани отключили свет на нескольких улицах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Электричество отключили из-за повреждения кабеля.

В Московском районе Рязани отключили свет на нескольких улицах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.

С 19:20 отключена электроэнергия на улицах Октябрьской, Энгельса, Луговой, Молодцова, Космонавтов.

Света нет из-за повреждения кабеля. Аварийные бригады РГРЭС приступили к ремонтным работам.

В ближайшее время электроснабжение восстановят.

Обновление: по данным на 21:45, подача электроэнергии восстановлена.