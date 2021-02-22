В Московском районе Рязани отключили свет на нескольких улицах
В Московском районе Рязани отключили свет на нескольких улицах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии. Электричество отключили из-за повреждения кабеля.
В Московском районе Рязани отключили свет на нескольких улицах. Об этом рассказали в пресс-службе мэрии.
С 19:20 отключена электроэнергия на улицах Октябрьской, Энгельса, Луговой, Молодцова, Космонавтов.
Света нет из-за повреждения кабеля. Аварийные бригады РГРЭС приступили к ремонтным работам.
В ближайшее время электроснабжение восстановят.
Обновление: по данным на 21:45, подача электроэнергии восстановлена.