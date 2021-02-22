В ДТП в Клепиковском районе попал пьяный водитель грейдера
В ДТП в Клепиковском районе попал пьяный водитель грейдера. Столкновение грейдера и легкового автомобиля SsangYong произошло на автодороге Спас-Клепики — Рязань 22 февраля.
В ДТП в Клепиковском районе в понедельник, 22 февраля, попал пьяный водитель грейдера. Столкновение грейдера и легкового автомобиля SsangYong произошло на автодороге Спас-Клепики — Рязань, сообщали в пресс-службе региональнонго УМВД.
По предварительной информации, водитель грейдера находился в состоянии алкогольного опьянения. В результате происшествия водитель 1961 года рождения и пассажирка 1971 года рождения, находившиеся в легковушке, получили травмы. Пострадавшим оказали медицинскую помощь
Напомним, ранее фото с места аварии опубликовали в соцсетях.