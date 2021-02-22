В Дашково-Песочне после уборки двора снег вывалили на детскую площадку

В Рязани в Дашково-Песочне после уборки двора снег не вывезли, а завалили им детскую площадку. Фотографиями засыпанных горок местные жители поделились в соцсетях.

В Рязани в Дашково-Песочне после уборки двора снег не вывезли, а завалили им детскую площадку. Фотографиями засыпанных горок местные жители поделились в соцсетях.

«Вот так чистит снег ООО „Мегастрой Сервис“ у дома № 9 по Васильевскому переулку. По их мнению, его не надо вывозить — его можно навалить на детскую площадку Песоченской, 14», — возмущается автор поста.