Ушел из жизни актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Жданов

В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни склнчался заслуженный артист Александр Жданов. Артист сыграл более 40 ролей в Театре «На Литейном», снялся в кинокартинах «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», в сериале «Улицы разбитых фонарей — 3».

В Санкт-Петербурге на 71-м году жизни склнчался заслуженный артист Александр Жданов. Об этом сообщается на странице Театра «На Литейном» «ВКонтакте».

Жданов окончил актерский класс эстрадного отделения музыкального училища при Ленинградской консерватории в 1974 году, сыграл более 40 ролей в Театре «На Литейном».

Артист также снялся в кинокартинах «Последнее лето детства», «Долгие версты войны», «Прошлогодняя кадриль», «Старшина», сыграл в сериале «Улицы разбитых фонарей — 3».

«В январе 2021 года мы поздравляли его с 70-летием, а в марте готовились отметить творческий юбилей — 45 лет служения на этой сцене. Его уход стал большим горем для всего коллектива, поскольку он был нашей душой. Театр „На Литейном“ светился его улыбкой», — говорится в некрологе.

Время и место прощания с Александром Ждановым станет известно позднее.

Также стало известно, что 22 февраля скончалась народная артистка РСФСР Екатерина Градова.