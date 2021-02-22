Умерла актриса, сыгравшая роль радистки Кэт в «Семнадцать мгновений весны»

Умерла актриса, сыгравшая роль радистки Кэт в «Семнадцать мгновений весны». Народная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла в возрасте 74 лет.

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Екатерина Градова. Ей было 74 года. Об этом 22 февраля сообщил в твиттере телеведущий Андрей Малахов .

Обстоятельства смерти актрисы пока неизвестны.

Екатерина Градова — советская актриса театра и кино. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в киноленте «Семнадцать мгновений весны». Она сыграла также в фильмах «Рождение» и «Место встречи изменить нельзя».

Артистка была женой Андрея Миронова с 1971 по 1976 год.

Напомним, также 22 февраля стало известно, что скончался артист Александр Жданов.