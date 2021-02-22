\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 22
-14°
Втр, 23
-22°
Срд, 24
-19°
ЦБ USD 73.98 0.01 21/02
ЦБ EUR 89.66 0.12 21/02
Нал. USD 73.7 / 75.7 14:52
Нал. EUR 89.65 / 91.65 14:52
Новости
Коронавирус
Публикации
Рейдерский захват по-рязански. Аферисты с помощью новой мошеннической...
С фантастической ситуацией столкнулась рязанская строит...
Вчера 18:11
4 418
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
12 198
Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи жил...
Разборки «по понятиям» с избиением конкурентов дубинкам...
16 февраля 15:40
23 876
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
15 февраля 11:23
16 482
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Умерла актриса, сыгравшая роль радистки Кэт в «Семнадцать мгновений весны»
Умерла актриса, сыгравшая роль радистки Кэт в «Семнадцать мгновений весны». Народная артистка РСФСР Екатерина Градова умерла в возрасте 74 лет.

Ушла из жизни народная артистка РСФСР Екатерина Градова. Ей было 74 года. Об этом 22 февраля сообщил в твиттере телеведущий Андрей Малахов.

Обстоятельства смерти актрисы пока неизвестны.

Екатерина Градова — советская актриса театра и кино. Всемирную известность ей принесла роль радистки Кэт в киноленте «Семнадцать мгновений весны». Она сыграла также в фильмах «Рождение» и «Место встречи изменить нельзя».

Артистка была женой Андрея Миронова с 1971 по 1976 год.

Напомним, также 22 февраля стало известно, что скончался артист Александр Жданов.