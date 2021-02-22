«Справедливая Россия» сменила название после слияния с партиями Прилепина и Семигина

«Справедливая Россия» сменила название после слияния с партиями Прилепина и Семигина. Новое объединение партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриотов России» получит название «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду».

«Справедливая Россия» с лидером Сергеем Мироновым сменила название после слияния с партиями Захара Прилепина и Геннадия Семигина. Новое объединение партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриотов России» получит название «Социалистическая партия «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу партии.

Изменения уже отражены в уставе партии по итогам прошедшего 22 февраля съезда. Также предусматривается введение новых должностных лиц: двух сопредседателей и трех секретарей. Один председательствует в Центральном совете, а второй — в Палате депутатов. Их будут избирать в ходе тайного голосования. На региональном уровне вводится должность зампреда партии. Так, в председатели на съезде был выдвинут Миронов, а Прилепин и Семигин — на должности сопредседателей.

Ранее Захар Прилепин заявил РИА Новости, что готов возглавить объединенную на базе «Справедливой России» партию, если такое предложение поступит.

«Должно все органично происходить с полным учетом интересов и взаимоотношений сторон. Ничего волюнтаристского происходить не должно. Но, если потребуются и мои личные ресурсы на той или иной стадии в той или иной степени, то, конечно, коль мы ввязались в такую историю, мы должны нести полную ответственность за происходящее», — сказал Прилепин.

По его словам, на данный момент идея сопредседательства в новой партии — «логически неизбежное и разумное» решение.

Прилепин также сообщил, что следующий съезд новой объединенной партии на базе СР может состояться в июне.