В Рязани в три раза увеличат число автобусов на маршруте № 98

В Рязани число автобусов на маршруте № 98 М², следующего из поселка Семчино до улицы Новоселов, 60, увеличат. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

В Рязани число автобусов на маршруте № 98 М², следующего из поселка Семчино до улицы Новоселов, 60, увеличат. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте мэрии.

Число автобусов на маршруте увеличат с 13 до 30.

«Внести в характеристики муниципального маршрута регулярных перевозок № 98 М² «ул. Новоселов, 60 — поселок Семчино» изменение, заменив в столбце «Виды ТС и классы ТС, которые используются для перевозок по маршруту, максимальное количество ТС каждого класса» слова «Автобус средний класс — 13 единиц» словами «Автобус средний класс 0151 30 единиц», — сообщается в тексте.