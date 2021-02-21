В Гидрометцентре рассказали о «мужской» погоде на 23 февраля в Центральной России

Похолодание до минус 15-17 градусов днем и до минус 33 градусов ночью ждет жителей центра европейской части России 23 февраля. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Похолодание до минус 15-17 градусов днем и до минус 33 градусов ночью ждет жителей центра европейской части России 23 февраля. Об этом сообщил РИА Новости научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В понедельник начинает подрастать давление и снег уже совсем небольшой. Температура будет понижаться до -14-16 градусов в Москве , до -23 градусов по области, днем будет -11-13 градусов. Температура будет ниже нормы на 6-7 градусов… К 23 февраля похолодает. Конечно, бывает погода 23 февраля и мягкая, с женскими чертами, но на этот раз будет по-настоящему с суровыми качествами погода», — сказал Вильфанд.

Он отметил, что ночью 23 февраля будет -23-25 градусов в Москве, в некоторых местах до -33 градусов. Температура днем -15-17 градусов. При этом маловетрено и солнечно. Такая же погода будет в центре Европейской России.

В ближайшие пять дней от западных границ России до Тихоокеанского побережья будут наблюдаться аномальные холода.

При этом жителей центра в конце следующей недели ожидает потепление до нулевых отметок температуры.