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В России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом
Инфекция передается от птицы к человеку, а от человека к человеку — пока нет. Россия направила данные о заражении людей птичьим гриппом во Всемирную организацию здравоохранения.

В России у семи сотрудников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп. Об этом передает Life со ссылкой на главного государственного санитарного врача страны Анну Попову.

Глава Роспотребнадзора отметила, что инфекция передается от птицы к человеку, а от человека к человеку — пока нет.

Россия направила данные о заражении людей птичьим гриппом во Всемирную организацию здравоохранения.