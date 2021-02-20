В России выявили первые случаи заражения птичьим гриппом
Инфекция передается от птицы к человеку, а от человека к человеку — пока нет. Россия направила данные о заражении людей птичьим гриппом во Всемирную организацию здравоохранения.
В России у семи сотрудников птицефабрики на юге России выявили птичий грипп. Об этом передает
Глава Роспотребнадзора отметила, что инфекция передается от птицы к человеку, а от человека к человеку — пока нет.
Россия направила данные о заражении людей птичьим гриппом во Всемирную организацию здравоохранения.