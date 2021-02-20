В правительстве рассказали об отмене занятий в школах Рязанской области

Из-за мороза в субботу, 20 февраля, в школах Рязанской области полностью или частично отменили занятия. Об этом рассказали в региональном правительстве.

Из-за мороза в субботу, 20 февраля, в школах Рязанской области полностью или частично отменили занятия. Об этом рассказали в региональном правительстве.

В Сасове и Сасовском районе это касается 1-4 классов, в Шацком и Касимовском районах — 5-9 классов, в Касимове, Клепиковском, Пителинском, Спасском, Ермишинском, Чучковском, Кадомском, Путятинском районах — 1-11 классов.

В Рязани, Скопине, Михайловском, Ряжском, Скопинском, Александро-Невском, Рязанском, Рыбновском, Пронском, Сапожковском, Сараевском, Захаровском, Милославском, Старожиловском, Шиловском, Ухоловском районах школы работают в штатном режиме.

В Кораблинском районе ученики на каникулах.

«Решение об отмене занятий принимается администрацией школы по согласованию с администрацией муниципального образования. Родители имеют право не приводить детей в школу в связи с погодными условиями. В случаях, если дети пришли в школы, занятия с ними проводятся в штатном режиме», — говорится в сообщении.