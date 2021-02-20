В Новомичуринске задержали мужчину с наркотиками

У него на балконе нашли стеклянную банку «с теплой мутной жидкостью с характерным запахом». Позже стало известно, что там было более 140 граммов «так называемого гашишного масла».

В Новомичуринске задержали 43-летнего местного жителя, который изготавливал наркотики. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

Полиции стало известно, что мужчина планирует изготовить дома наркотическое средство растительного происхождения. Ранее его уже судили за незаконное хранение наркотиков.

Полицейские вошли в квартиру горожанина. У него на балконе нашли стеклянную банку «с теплой мутной жидкостью с характерным запахом».

Позже стало известно, что там было более 140 граммов «так называемого гашишного масла».

«По предварительной информации, хозяин квартиры за пару минут до визита полицейских приготовил на кухне наркотическое средство и выставил обжигающую жидкость остужаться на мороз», — отметили в полиции.

В квартире также нашли 130 граммов марихуаны. Злоумышленника задержали.

Мужчина рассказал, что прошлой осенью нашел в окрестностях заросли дикорастущей конопли и заготовил наркосодержащие растения.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ, по которой до 10 лет лишения свободы.