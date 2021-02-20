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Участника ДТП в Песочне госпитализировали
В пятницу, 19 февраля, в Дашково-Песочне столкнулись Chevrolet и Lada Priora. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В пятницу, 19 февраля, в Дашково-Песочне столкнулись Chevrolet и Lada Priora. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

ДТП произошло на улице Новоселов. По предварительной информации, 36-летний водитель Chevrolet не пропустил Lada под управлением 23-летнего рязанца.

В результате водитель Chevrolet получил травмы, его госпитализировали.