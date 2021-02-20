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Рязанцы вновь пожаловались на запах «рыбной» воды
Напомним, в конце января 2020 года вода с неприятным запахом текла из кранов домов примерно 35 тысяч рязанцев в разных районах города. По словам мэра Елены Сорокиной, причинами возникновения неприятного запаха «являются аномальные погодные условия, обмеление Оки, состояние водозабора, который нуждается в реконструкции и изношенность труб».

В субботу, 20 февраля, рязанцы вновь пожаловались на «рыбную» воду из крана. О неприятном запахе РЗН. инфо рассказали жители улицы Быстрецкой.

«Уже который день из крана течет рыбный суп. Стиранные вещи на сушилке пахнут рыбой. Каждый раз у „Водоканала“ новая причина, в прошлом году зимой на улице было тепло, поэтому вода пахла рыбой, сейчас морозы… Какая еще будет отмазка?» — посетовала рязанка.

Напомним, в конце января 2020 года вода с неприятным запахом текла из кранов домов примерно 35 тысяч рязанцев в разных районах города. По словам мэра Елены Сорокиной, причинами возникновения неприятного запаха «являются аномальные погодные условия, обмеление Оки, состояние водозабора, который нуждается в реконструкции и изношенность труб».

Из-за запаха «Водоканал» перешел на другой водозабор из Оки. Однако уже в июле 2020 года власти Рязани планировали вновь вернуться к водозабору из Оки.