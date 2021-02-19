Столкновение двух иномарок на площади Ленина попало на видео
Авария с двумя иномарками, которая произошла 19 февраля на площади Ленина, попала на видео. Запись с камеры опубликовали «Дороги Рязани».
Авария с двумя иномарками, которая произошла 19 февраля на площади Ленина, попала на видео. Запись с камеры опубликовали «Дороги Рязани».
На кадрах видно, что Audi поворачивала налево на улицу Сенную в то время, когда Hyundai ехал прямо. От столкновения у Audi оторвало бампер.
Официальной информации о пострадавших не поступало.