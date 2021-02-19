\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Птн, 19
-18°
Сбт, 20
-13°
Вск, 21
-12°
ЦБ USD 73.97 0.19 20/02
ЦБ EUR 89.54 0.67 20/02
Нал. USD 73.55 / 74.35 14:25
Нал. EUR 89.35 / 90.15 14:25
Новости
Коронавирус
Публикации
Старый бизнес по новым правилам или что нужно рязанским бизнесменам, ч...
На примере компании «Ситилинк» рассмотрим последние тен...
17 февраля 11:39
6 028
Что хочу, то ворочу. Руководитель рязанской УК подделывала подписи жил...
Разборки «по понятиям» с избиением конкурентов дубинкам...
16 февраля 15:40
17 082
«Техкомплект» в полушаге от лидерства в «регулярке», скопинцы не удерж...
Обзор 12-го тура «Лиги Надежды» НХЛ.
15 февраля 11:23
10 393
ЛХК «Спасск» возвращает лидерство, Евгений Карякин в двух шагах от «Кл...
Обзор 19-го тура НХЛ во второй группе «40+".
15 февраля 10:25
10 347
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
Столкновение двух иномарок на площади Ленина попало на видео
Авария с двумя иномарками, которая произошла 19 февраля на площади Ленина, попала на видео. Запись с камеры опубликовали «Дороги Рязани».

Авария с двумя иномарками, которая произошла 19 февраля на площади Ленина, попала на видео. Запись с камеры опубликовали «Дороги Рязани».

На кадрах видно, что Audi поворачивала налево на улицу Сенную в то время, когда Hyundai ехал прямо. От столкновения у Audi оторвало бампер.

Официальной информации о пострадавших не поступало.