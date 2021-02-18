В Госдуме обсудили идею о четырехдневной рабочей неделе

В Госдуме обсудили идею о четырехдневной рабочей неделе, но сейчас на первый план выходят другие задачи по защите интересов трудящихся.

В Госдуме обсудили идею о четырехдневной рабочей неделе. Об этом пишет газета « Известия ».

Первый заместитель главы партии «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев пояснил, что сейчас на первый план выходят другие задачи по защите интересов трудящихся, но четырехдневная рабочая неделя обсуждается.

«Магистральный путь развития человечества — это сокращение необходимого рабочего времени при сохранении или даже увеличении оплаты», — отметил Исаев.