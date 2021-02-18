Сотрудники «Автоколонны 1310» получат компенсации

Конкурсным управляющим начисляются проценты бывшим работникам. Они будут осуществляться в размере, установленном действующим законодательством.

Сотрудники «Автоколонны 1310» получат компенсации из-за длительной задержки выплат зарплаты. Об этом на заседании комитета по жилищно-коммунальному хозяйству и развитию городской инфраструктуры гордумы сообщила и. о начальника управления транспорта мэрии Ирина Черноусова.

Конкурсным управляющим начисляются проценты бывшим работникам. Они будут осуществляться в размере, установленном действующим законодательством.

Срок выплаты компенсаций пока неизвестен.